Vanessa Mai wehrt sich gegen Kritik an offener Bluse

Vanessa Mai hat mit einem sexistischen Kommentar auf Instagram zu kämpfen. Hintergrund: Die 27-Jährige postete neulich ein Tanzvideo von sich, das sie mit reichlich Dekolleté zeigte.

Das Outfit passte einem User offenbar gar nicht, denn dieser schrieb: „Wichtig ist die offene Bluse… Sonst schaut es keiner. Muss das eigentlich immer sein?“ Die Schlagersängerin lässt eine solche Aussage nicht auf sich sitzen. Sie postet einen Screenshot des Kommentars in ihrer „Instagram Story“ und fragt ihre Abonnenten etwas provokant: „Wäre ich ein Mann mit aufgeknöpftem Hemd, würden solche Kommentare auch unter dem Post zu finden sein?“

Übrigens: Die Mehrheit der User scheint auf der Seite von Vanessa Mai zu sein. Die meisten Follower nehmen sie nämlich in Schutz. So schreibt eine Abonnentin: „Wichtig ist, dass jeder anziehen kann, was er will. Wenn es dir nicht passt, folge ihr halt nicht!“

Foto: (c) Sony Music / Katja Kuhl