„Wallows“: Bald ist wieder alles „OK“

„Wallows“ zeigen sich in diesen dunklen Krisenzeiten positiv und schicken ihren Fans musikalisch Hoffnung in Form der Single „OK“.

Über die Bedeutung des Songs sagte die Band rund um Frontmann Dylan Minnette laut „Warner Music“: „‘OK’ ist ein Song über Unsicherheiten in einer Beziehung. [Doch] angesichts der aktuellen Weltlage und Gesundheitskrise erhält die Hook ‘Can we get up and try to feel okay again’ eine völlig neue Bedeutung. (…) Wir stehen das gemeinsam durch.”

Auch bei „Wallows“ sind die Tourpläne durch das Coronavirus durcheinandergebracht worden. Updates sollen bald folgen.

Foto: (c) LooMee TV