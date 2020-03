Was macht eigentlich Milow?

Um Milow ist es in den letzten Wochen sehr ruhig geworden. Auf „Instagram“ und Co. hat sich der Sänger kaum blicken lassen, doch jetzt hat er dort ein Update gegeben. In einer langen Nachricht an seine Fans schrieb der Belgier, dass er sich aktuell in Los Angeles befindet, es ihm gut geht und er dort so lange bleibt, bis sich die Lage mit dem Coronavirus entspannt hat.

Weiter meinte Milow: „Ich habe darüber nachgedacht, was ich als Musiker für euch alle machen kann, die gerade zuhause sind. Und ich habe an ein paar musikalischen Überraschungen für die nächsten Wochen und Monate gearbeitet. (…) Wenn ihr eure Lieblingsband und Lieblingskünstler unterstützen wollt, streamt deren Musik. Und wenn ihr noch mehr machen wollt, besucht deren Onlineshops und kauft ein T-Shirt oder ein anderes Merchandise. Diese kleinen Dinge machen einen größeren Unterschied, als ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und zum Schluss: Vielen Dank an all die Krankenschwestern und Ärzte, die sich tapfer schlagen!“

Auf neue Musik von Milow warten seinen Fans schon ganz gespannt, seit er Anfang des Jahres ankündigte, dass er großartige neue Songs geschrieben hat.

Foto: (c) Kevin Zacher / Universal Music