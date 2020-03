Was passiert bei Ellie Goulding?

“Sie ist zurück!“ Mit dieser Aussage feiern die Fans von Ellie Goulding ihre neuesten „Instagram“-Einträge. In dem sozialen Netzwerk postete die Sängerin nämlich zwei Videos, in denen ihr Name und ihre in rot geschriebenen Initialen in einer schwarzen Flüssigkeit schwimmen. In einem dritten Video ist eine Pflanze zu sehen.

Goulding gab dazu keine Erklärung ab, doch ihre Fans sind sich sicher, dass ein neues Album von ihr nicht mehr weit ist. Sie schrieben beispielsweise in den Kommentaren: „Endlich, das Album kommt.“ Und: „Die Königin ist zurück.“

Anfang dieses Jahres hatte Ellie Goulding angekündigt, dass 2020 definitiv ein neues Album von ihr kommen wird.

Foto: (c) Landmark / PR Photos