Humor ist ja bekanntlich sexy – wer könnte also lustiger sein, als ein ehemaliger „Sexiest Man Alive“? Blake Shelton testete in seiner neuesten „Instagram“-Story ein kleines Spielchen. Die Regeln? Denkbar einfach: Über seinem Kopf platzierte er einfach nur einen digitalen Durchlauf, der irgendwann mit einer Antwort stoppt. Es war also keinerlei Interaktion nötig. Die Frage, die Shelton so endlich beantwortete: „Welcher Blake-Song bin ich?“ Also anders gefragt: „Welcher Blake-Song ist Blake Shelton?“

Und nachdem der Durchlauf beim Hit „Came Here To Forget“ stoppte, sagte der 43-Jährige selbstironisch: „Natürlich, natürlich! Weil ich so viel trinke! Brillant!“

Übrigens: Blake Shelton beweist auch im Umgang mit den Kindern seiner Lebensgefährtin Gwen Stefani, dass er spaßig sein kann.

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos