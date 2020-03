William Shatner: Nie mehr als Captain Kirk

William Shatner wird nie mehr Captain Kirk auf der „Enterprise“ spielen. Das hat der 88-Jährige unmissverständlich auf „Twitter“ mitgeteilt.

Nachdem die „Amazon Prime“-Serie „Star Trek: Picard“ mit Patrick Stewart in der Hauptrolle bei den Fans sehr gut ankommt, fragte ein neugieriger „Star Trek“-Anhänger per Tweet, ob Shattner sich dasselbe mit der Figur Kirk vorstellen könne. Er antwortete dem Trekkie: „Nein, ich denke Kirks Geschichte ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich gut auserzählt. Und: Kirk ist in ‚Treffen der Generationen‘ gestorben. Was soll da noch kommen?“

Mit seiner Rolle als Captain Kirk in der Science-Fiction-Serie „Raumschiff Enterprise“ war Shatner zu Weltruhm gelangt.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos