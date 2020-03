Wolfgang Ambros: „Mein rechter Fuß ist gelähmt“

Wolfgang Ambros hat über seinen Gesundheitszustand gesprochen.

Die Austro-Pop-Legende musste sich vergangenen Oktober einer achtstündigen Operation am Rücken unterziehen und erzählte in der „ORF“-TV-Talkshow mit Vera Russwurm: „Ich litt zunehmend an Lähmungen meiner Beine aufgrund der Einengung meiner Nerven und Teilen des Rückenmarks. Sechs oder sieben Jahre davor hatte ich Schmerzen und das Gehen verlernt. Mein rechter Fuß ist gelähmt, ich kann ihn nicht aufheben. Das ist der Grund, warum ich immer noch instabil daherwackel, der Schmerz ist aber weg nach der Operation.“

Der 67-Jährige will mit dem Geständnis allerdings niemandem Sorgen machen. Mit „Ambros pur!“ ist er jetzt jedenfalls wieder auf Tour durch Deutschland und Österreich.

