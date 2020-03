Woody Allen schreibt über Missbrauchsvorwürfe

Am Montag (23.03.) hat Woody Allen überraschend seine Autobiographie in den USA veröffentlicht.

In dem Buch namens „Apropos of Nothing“ schreibt er auch über die Vorwürfen gegen ihn von seiner Ex-Stieftochter Dylan Farrow. Sie wirft ihm ja seit langem vor, sie mehrfach missbraucht zu haben. Der Filmermacher streitet die Vorwürfe immer ab, so auch in seinen Memoiren. Dort heißt es von ihm: „Ich habe sie nie angerührt. (…) Die ganze Sache war von Anfang an nur erfunden.“ Und er schreibt, er habe auch nie „etwas getan, das ihm als Missbrauch ausgelegt werden könnte.“

Wohl wegen der Missbrauchsvorwürfe wollten Verlage lange Zeit seine Memoiren übrigens nicht veröffentlichen, teilweise nicht mal lesen.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos