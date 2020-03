Yvonne Catterfeld: Neues Album in Sicht?

Ihr letztes Album „Guten Morgen Freiheit“ ist vor drei Jahren erschienen. Doch wie es aussieht, dürfen sich die Fans bald auf ein Neues von Yvonne Catterfeld freuen.

Im Interview mit der „Gala“ sagte die 40-Jährige: „Ich habe eigentlich vor, an meinem Album weiterzuschreiben, aber es verschiebt sich immer mehr. Ich brauche diesen Moment, um inspiriert zu sein. Ich finde es gut, wenn man sich Zeit lässt und sich nicht stresst. Die Worte und Melodien kommen nicht einfach so, sondern man muss eben inspiriert sein.“ Wann es also genau soweit sein wird, das ließ die Sängerin offen.

In den letzten Jahren war Catterfeld sehr beschäftigt. Sie hat einen fünfjährigen Sohn und spielte in der Kriminalfilmserie „Wolfsland“ mit. Außerdem war sie als Coach bei „The Voice Senior“ dabei.

Foto: (c) Vollkontakt / Christoph Köstlin