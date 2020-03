Zara Larsson: “Ein Knaller kommt“

Zara Larsson nutzt ihre Zeit in freiwilliger Isolation, um genau das zu tun, wovon ihre Fans hoffen, dass sie es tut – an neuer Musik zu schreiben und veröffentlichen.

Auf „Instagram“ schrieb die schwedische Sängerin nämlich: „Ich bin jetzt zu Hause, in meinem Schlafanzug, gehe die Musik durch, an der ich in den vergangenen Monaten gearbeitet habe und ja Leute, ein Knaller kommt.“

Zara Larsson wollte übrigens letztes Jahr ein neues Album veröffentlichen, doch die Sängerin war nicht zufrieden damit.

