Zara Larsson: So viele Songs sind in der Tonne gelandet

Zara Larsson hat so viele Songs in die Tonne getreten, wie auf mehrere Alben gepasst hätten.

Der „Sun“ sagte sie dazu: „Es ist so traurig, wenn ich an all die Songs denke, die nie veröffentlicht werden. Ich habe vielleicht zwei oder drei herausgebracht, aber die meisten davon habe ich weggetan. Ich bezweifle, dass ‚All The Time‘ [Single von 2019] je auf einem Album landen wird.“ Weiter erklärte die Sängerin ihre Entscheidung, so zu handeln, mit den Worten: „Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen experimentiert habe und (…) versuche, herauszufinden, wohin ich damit gehe. Ich möchte wirklich den Menschen meine Stimme zeigen.“

Vorgestern (27.03.) hat Zara Larsson allerdings einen neuen Song am Start: „Like It Is“ mit Kygo und Tyga.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos