„5 Seconds of Summer“ verschieben kreative Grenzen

Die Coronavirus-Krise kann für Musiker und Bands auch positive Nebeneffekte haben. Zumindest findet Michael Clifford, dass Künstler nun gezwungen werden, ihre Kreativität zu erweitern.

“MTV News“ sagte der „5 Seconds of Summer“-Gitarrist dazu: „Ich finde, es ist ein cooler Test für Bands und Künstler, Dinge von zuhause aus zu machen. Ich finde, dass dies alle kreativ vorwärtsschubst, aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich würde mich nicht darüber freuen, wieder mit allen in einem Raum und tatsächlich in der Lage zu sein, Instrumente zu spielen und die Präsenz der Band zu spüren. Es ist interessant, die Grenzen zu verschieben, wie man mit Leuten in Kontakt tritt, wenn man nur das Internet zur Verfügung hat.“

„5 Seconds of Summer“ haben übrigens seit Ende März ihr neues Album „Calm“ draußen.

Foto: (c) PR Photos