Mit Hits wie „Bohemian Rhapsody“, „We Will Rock You“ oder „I Want To Break Free“ sind „Queen“ weltberühmt geworden und sie haben damit zeitlose Klassiker geliefert. Dieses Jahr feiert die Band aus England ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum.

Vox nimmt das zum Anlass, um am Samstag (18.04.) um 20:15 Uhr die vierstündige Dokumentation „We are the Champions – 50 Jahre Queen“ zu zeigen, berichtet „Universal Music.“ Darin kommen sowohl die Bandmitglieder als auch Wegbegleiter zu Wort. In der Reportage berichtet beispielsweise auch Adam Lambert, wie es ist, in die Fußstapfen von Freddie Mercury zu treten.

Übrigens: Texterin Dana Jay Bein und Sänger Adrian Grimes haben „Bohemian Rhapsody“ vor kurzem zur Corona-Hymne umgedichtet.

Foto: (c) Universal Music