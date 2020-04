Absentia: Die Staffel 2 mit Stana Katić kommt!

Emily Byrne (Stana Katić) ist zurück: Nachdem die ehemalige FBI-Agentin ihren Entführer in der ersten Staffel von Absentia zur Strecke gebracht hat ringt sie nun damit, ihr Leben und das Verhältnis zu ihrem Sohn wiederaufzubauen. Doch ihre dunkle Vergangenheit lässt sie nicht los. 13th Street zeigt die zweite Staffel der fesselnden Thrillerserie Absentia ab 18. Juni 2020 immer donnerstags ab 20.13 Uhr als deutsche TV-Premiere in Doppelfolgen und wie gewohnt mit Originalton-Option.

Als ein Giftgas-Anschlag Boston erschüttert, sucht das FBI fieberhaft nach dem Täter. Emilys Ex-Mann, Special Agent Nick Durand (Patrick Heusinger), leitet die Suche und arbeitet dabei mit Special Agent Derek Crown (Christopher Colquhoun) und der Profilerin, Special Agent Julianne Gunnarsen (Natasha Little), zusammen. Währenddessen bekommt Emily bei den Nachforschungen zu ihrer eigenen mysteriösen Vergangenheit Hilfe von Detective Tommy Gibbs (Angel Bonanni). Die Ermittlungen werden zu einer Jagd nach einem Serienmörder, der aufgrund seiner spezifischen Tötungsweise „Fentanyl-Killer“ genannt wird. Als er ein neues Opfer aus Emilys Umfeld ins Visier nimmt, kehrt sie zum FBI zurück. Noch ahnt niemand, dass zwischen den beiden Fällen eine Verbindung besteht, hinter der eine noch viel größere Verschwörung steckt.

Stana Katić, die acht Jahre in der Erfolgsserie „Castle“ zu sehen war, fungiert in Staffel 2 wieder als ausführende Produzentin von Absentia. Eine dritte Staffel mit Showrunner Will Pascoe („Orphan Black”) ist bereits bestätigt.

Sendehinweis: 13th Street zeigt die zehn Episoden der zweiten Staffel Absentia ab 18. Juni 2020 immer donnerstags ab 20.13 Uhr in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiere.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos