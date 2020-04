Alec und Hilaria Baldwin: Nach zwei Fehlgeburten wieder schwanger

2019 hatte Hilaria Baldwin gleich zwei Fehlgeburten erlitten. Umso glücklicher sind Alec Baldwin und seine Frau jetzt darüber, dass sie jetzt wieder Nachwuchs erwarten.

Die gebürtige Spanierin postete via „Instagram“ ein Video, in dem ihr nackter Bauch zu sehen ist, dazu sind Herzschläge zu hören. Dazu schrieb die 36-Jährige: „Ich lasse das Baby sprechen, weil ich nicht die richtigen Worte habe, um auszudrücken, wie wir uns fühlen. Ich habe gerade die gute Nachricht erhalten, dass mit diesem kleinen Munchkin alles in Ordnung ist. Ich wollte das mit euch teilen. Jetzt geht es wieder los.“

Das Paar ist übrigens seit 2012 verheiratet und hat vier gemeinsame Kinder: Die sechsjährige Gabriela, den vierjährigen Rafael Thomas, den dreijährigen Leonardo Angel Charles und den knapp zweijährigen Romeo Alejandro David. Alec Baldwin hat noch eine 24-jährige Tochter aus seiner Ehe mit Kim Basinger.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos