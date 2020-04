Alessia Cara und der Trick für perfekte Chicken Wings

Viele Menschen probieren sich an neuen Gerichten in der Quarantäne-Zeit. So auch Alessia Cara, die jetzt ihr Chicken Wing-Rezept mit ihren Fans teilte.

In der Show „Live With Kelly And Ryan“, der sie per Livestream zugeschaltet war, erzählte die Sängerin: „Wenn man Wings bestellt, dann sind sie immer so gut. Aber wie machen sie die? Werden sie gegrillt oder paniert ihr sie? Ich denke, der Trick ist es, sie zuerst zu kochen, bis sie ein bisschen weiß werden. Nicht total gekocht, sondern nur ein bisschen. Anschließend wälze ich sie in Eier und Mehl und frittiere sie.“

Alessia Cara hatte zuletzt übrigens im November 2018 ihr Album „The Pains of Growing“ veröffentlicht.

