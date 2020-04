Alicia Keys ist jetzt offiziell auch Buchautorin

Alicia Keys ist jetzt ganz offiziell auch Buchautorin.

Die Sängerin veröffentlichte am 31. März ihre Biografie „More Myself“. Zum Release schrieb sie auf „Instagram“: „Ich bin so dankbar dafür, dass ich meine Seele mit euch teilen darf. Ihr seid ein so großer Teil meiner Entwicklung gewesen und ich weiß, dass wir alle weiterwachsen werden. Stück für Stück werden wir auf eine kraftvolle Art und Weise zu uns selbst werden. (…) Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle jetzt das Buch lesen und weiter den Weg mit mir bestreiten werdet.“

Übrigens: Zu diesen Worten postete Keys einen gelesenen Auszug aus ihrem Buch, vorgetragen von Michelle Obama.

Foto: (c) PRN / PR Photos