Alicia Keys und die Hilfe von Oprah Winfrey

Oprah Winfrey hat maßgeblich zur Veröffentlichung von Alicia Keys‘ Memoiren „More Myself: A Journey“ beigetragen.

Gegenüber „Entertainment Tonight“ erklärte die Sängerin dazu: „Sie ist eine wunderbare große Schwester für mich, ein besonderer Mensch in meinem Leben und wirklich jemand, dem ich sehr viel nachahme. Man kann machtvoll und nett und erfolgreich und anmutig sein. Man kann das alles haben. Sie sagte: ‚Das wird eine so besondere Sache werden, solange es dir wohl dabei ist, die Leute wirklich in deine Welt zu bringen.‘ (…) Das war das Ziel und die Mission. Als sie es gelesen hatte und sah, wie es zustande kann, war sie wirklich stolz auf mich.“

Seit dem 31. März ist Alicia Keys‘ Biografie „More Myself: A Journey“ zu haben.

