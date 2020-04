Alligatoah gibt Autokino-Konzert

Alligatoah wird im April auftreten – mit Publikum! Ja, trotz Corona. Dafür hat sich der Trailerpark-Rapper was Kreatives einfallen lassen: Er tritt in einem Autokino auf – und seine Fans sitzen dabei im Wagen, maximal zu zweit. Die beiden „Autoimmun“-Shows von Alligatoah finden am Donnerstag (23.04.) und Freitag (24.04.) statt.

Eigentlich wollte der Rapper nur eine Show machen, aber die Idee kam so super an, dass er noch ein Zusatzkonzert drangehängt hat. Das Event findet in Düsseldorf im Gottfried Schultz Autokino statt. Tickets und Infos gibt es auf „eventim.de“. Mögen noch weitere Künstler dieser kreativen Idee folgen und den Fans die Corona-Zeit erträglicher machen.

Alligatoah will sich übrigens in keine Schublade stecken lassen.

Foto: (c) GfK Entertainment