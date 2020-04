Aloe Blacc gedenkt Avicii!

Aloe Blacc veranstaltet heute einen “Day of Tribute” für den schwedischen DJ Avicii: Behind Global Hits “Wake Me Up” & “SOS”.

Heute jährt sich zum zweiten Mal der Todestag des schwedischen DJs, Remixers und internationalen Hitmachers Avicii. Aloe Blacc und Avicii haben bei einer Reihe von Songs zusammengearbeitet, darunter die Platin-Hits „Wake Me Up“ und „SOS“. Am heutigen Montag wird Aloe zum Gedenken an sein Gedächtnis und seine Musik eine 24-Stunden-Hommage digital veranstalten und Widmungen und Gespräche mit Avicii-Mitarbeitern, Kollegen und Freunden teilen. Er wird sogar ausgewählte Fans als seine Duettpartner auswählen. Fans können Coverversionen von „Wake Me Up“ und „SOS“ posten und mit #SingWithAloe markieren um berücksichtigt zu werden.

Livestreams:

Twitch: https://www.twitch.tv/aloeblacc

Facebook: https://www.facebook.com/aloeblacc

Youtube: https://www.youtube.com/user/aloeblacc

