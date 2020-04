Alvaro Soler: Duett mit seiner Freundin

Alvaro Soler und seine Freundin Sofia Ellar nutzen die Isolationszeit während der Corona-Krise offenbar äußerst kreativ. Das Paar hat jetzt ein Duett veröffentlicht, und zwar den Song „Barrer a casa“. Das zugehörige Video gibt’s auf „YouTube“.

Der Deutsch-Spanier postete das Video auch auf seiner „Instagram“-Seite und schrieb dazu: „Wie schön ist es, mit dem Mädchen, das ich am meisten bewundere, zuhause zu sein und ein Lied schreiben zu können … Wir ermutigen alle während der Selbstisolation in der Hoffnung, dass zumindest die Musik uns an bessere Orte bringt und unserer Fantasie freien Lauf lässt! Wir senden Euch einen riesigen Kuss von zu Hause.“

Alvaro Soler ist seit rund vier Jahren mit der spanischen Singer-Songwriterin Sofia Ellar zusammen.

Foto: (c) Ben Wolf / Universal Music