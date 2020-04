Alvaro Soler und die Reisen in die Fantasie

In Spanien herrscht seit mehreren Wochen aufgrund der Corona-Krise eine strikte Ausgangssperre. Davon sind auch Alvaro Soler und seine Freundin Sofia Ellar betroffen.

Via „Instagram“ macht er seinen Fans einen Vorschlag, wie sie die lange Zeit der Isolation überbrücken können. Der Deutsch-Spanier schrieb: “Reisen in die Fantasie. Das ist das beste Spiel, das mir bisher einfiel. Wohin reist Ihr?“ Seine Freundin kommentierte wie folgt: „Ich gehe in die Küche, gehe durch den Flur und wieder zurück.“

Na, offenbar nehmen es die Beiden mit Humor. Das Paar hat übrigens auch einen gemeinsamen Song veröffentlicht.

