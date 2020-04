Andreas Gabalier: 500.000 Fans folgen seiner Solo-Show

Eigentlich ist es Andreas Gabalier gewohnt, in ausverkauften Stadien aufzutreten, doch in Zeiten von Corona, ist das ja aktuell nicht drin. Trotzdem wollte der Volks-Rock’n’Roller seinen Fans eine Freude machen und spielte daher am Ostermontag (13.04.) ein Solo-Konzert via “Facebook”, obwohl ein technisches Probleme die Show beinahe verhindert hat. Am Ende seines Konzerts, bei dem im Netz eine halbe Million Fans zugeschaut haben, sagte der 35-Jährige: “Das ist eine unglaublich herausfordernde Zeit.” Außerdem wünsche er sich, dass sich die Menschen ein wenig besinnen. Denn vielleicht habe man den Lebenswandel ja ein wenig zu weit getrieben in den letzten Jahren. Der Planet brauche wohl eine Pause. Weiter sagte er noch: “Vielleicht merken wir, dass es gar nicht so viel braucht.”

Dann wünschte er sich noch etwas. Er sagte: “Vielleicht zündet der ein oder andere eine Kerze an und schaut Richtung Himmel. Jetzt ist wieder die Zeit für ein Gebet.” Vor seinem letzten Song meinte er noch: “Vielleicht ist das eine Ermahnung von oben.”

Seine Fans freuten sich mächtig über die Gabalier-Show im Netz. Einer schrieb: “Erste Reihe fußfrei und das ohne ewig langes Anstehen und Kontrollen.”

Foto: (c) Universal Music