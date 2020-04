Andreas Gabalier: Leise Töne in der Corona-Krise

Andreas Gabalier meldet sich mit einem neuen Song zurück.

Wie „heute.at“ berichtet, heißt er „Neuer Wind“ und ist in der Abgeschiedenheit seines Wohnzimmers entstanden. Im zugehörigen Musikvideo, das auf „YouTube“ zu sehen ist, zeigt sich der Volksrock’n’Roller von einer ganz ruhigen Seite. Nachdenklich sitz er am Klavier und besingt die “Einsamkeit”, in der “der Mensch wieder Menschen wird”, die “leeren Straßen”, auf denen “nix mehr geht” und lobt ein “gespaltenes Land”, das wieder zur Mitte zurückfindet und wieder zusammenhält. Im Text singt er auch die Zeile: “Nach der Ebbe kommt die Flut”. Damit verdeutlicht der Musiker die Hoffnung auf eine hoffentlich bald wiederkehrende Normalität.

Übrigens arbeitet Andreas Gabalier fleißig an neuen Songs.

Foto: (c) Universal Music