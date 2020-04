Andreas Gabalier sieht in der Corona-Krise auch Positives

Andreas Gabalier leidet ebenfalls unter der Coronakrise, sieht aber auch Positives in der Situation.

In einem Interview mit der Schweizer „Blick“ sagte der 35-Jährige: „Die Gesellschaft wird entschleunigt. Jeder merkt, dass man nicht jeden Abend auswärts essen, jede Party mitfeiern oder für einen Spottpreis übers Wochenende nach Mallorca fliegen muss. Der Kapitalismus, in dem wir leben, wurde ans Limit getrieben. Ich habe auch viele Firmeneigentümer im Freundeskreis, die nun sehen, dass man im Normalfall für Business-Meetings nicht um die halbe Welt fliegen muss. Das geht ja auch per Videokonferenz.“

Die aktuelle Situation um das Coronavirus hat den Volks-Rock-‘n’-Roller übrigens zu neuer Musik inspiriert. In seinem Haus in Graz komponierte er den Song „Neuer Wind“. Den Clip dazu drehte er mit einem Freund auf einem leer stehenden Bauernhof.

Foto: (c) Chris Heidrich / Universal Music