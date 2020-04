Angelina Jolie fordert Aufruhr in Corona-Krise

Das eigene Zuhause kann der gefährlichste Ort der Welt für viele Menschen sein, betont Angelina Jolie in der Corona-Krise.

Im Gespräch mit dem „Time“-Magazin nimmt die Schauspielerin daher jetzt auch die Erwachsenen in die Pflicht. Sie sagte: „Dies ist der richtige Zeitpunkt, Aufruhr zu veranstalten, um gewaltige Veränderungen auf der ganzen Welt zu bewirken. Ich glaube an die Menschheit. Ich habe Hoffnung. Ich denke, wir können es uns nicht leisten, keine Hoffnung zu haben. Solange es den Leuten bewusst ist, wie sie helfen und was sie machen können, werden sie es machen.“

Über das Thema Homeschooling in der Corona-Krise hat sich Angelina Jolie im Interview übrigens auch geäußert.

