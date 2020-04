Angelina Jolie: So verführte sie Brad Pitt

Angelina Jolie war nie ein Kind von Traurigkeit. Bewiesen hat sie das beispielsweise vor 15 Jahren, als sie den verheirateten Brad Pitt verführte. Während den Dreharbeiten zu „Mr. & Mrs. Smith“ knisterte es gewaltig zwischen den beiden – und dieser Chemie konnten sie sich auf Dauer einfach nicht entziehen.

Jolies ehemaliger Bodyguard Mark Behar sagte gegenüber „US Weekly“: „Ich habe sie häufig in ihren Trailern beim Herummachen erwischt.“ Triebfeder soll aber eindeutig sie gewesen sein. Die 44-Jährige habe eine offensive Anmachstrategie verfolgt. Eine weitere Quelle ergänzte: „Sie hat bei einer Liebesszene einfach mal ihre hautfarbene Unterwäsche weggelassen.“ Nackte Tatsachen also! Und Jolie ging sogar noch einen Schritt weiter. Behar erzählte: „Irgendwann hat sie dann einfach ihre Klamotten weggelassen. Sie ist nackt in sein Bett gestiegen. Das ist die größte Geschichte, an die wir uns von den Dreharbeiten erinnern.“

Für Angelina Jolie hat Brad Pitt seine damalige Frau Jennifer Aniston sitzenlassen – ohne Erfolg! Inzwischen zieht sich Jolie eher warm an statt aus, wenn sie Pitt begegnet. Die beiden sind nicht im Guten auseinandergegangen.

Foto: (c) PR Photos