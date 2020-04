Angelo Kelly schenkt musikalisch Hoffnung

Vor allem in solch schwierigen Zeiten wie aktuell wird deutlich, dass Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn ungemein wichtig sind. Und genau das gibt Angelo Kelly seinen Fans in seiner aktuellen Single „Stay With Me“, eine Ballade, die ein direktes Gespräch mit Gott ist und die davon handelt, nie die Hoffnung zu verlieren.

Angelo selbst sagte laut „Universal Music“ dazu: „Auch wir als Familie versuchen, in diesen beunruhigenden Zeiten stark zu bleiben. [Meine Frau] Kira hat dieses wundervolle Lied geschrieben, das eine Art Gebet darstellt. Wir merken deutlich, wieviel Kraft es uns gibt, gemeinsam als Familie zu beten und zu singen. Und wir hoffen, dass unser Song viele Menschen berühren und ihnen Hoffnung schenken wird.“

„Stay With Me“ ist übrigens der erste Vorbote aus Angelo Kellys neuem Solo-Album mit seiner Familie „Coming Home“, welches am 22. Mai erscheint.

Foto via RTL: (c) Thomas Stachelhaus