Anne-Marie: Fan-Video für ihre Single „Her“

Anne-Marie braucht die Hilfe ihrer Fans: Die Sängerin hat anlässlich des britischen Muttertages ihren Song „Her“ herausgebracht und möchte dazu jetzt auch ein Musikvideo machen. Da sie in der Zeit der Coronavirus-Pandemie nicht aus dem Haus kann, sollen ihre Fans ihr aushelfen.

Auf „Instagram“ schrieb die 29-Jährige deswegen: „Lasst uns zusammen ein Video für ‚Her‘ machen und all den Frauen in unserem Leben unsere Liebe zeigen! Schickt mir ein Foto von euch mit eurer Mutter oder einer Frau, die ihr anbetet per E-Mail an [email protected] Ich wähle meine liebsten aus und mache das Video daraus.“

In Großbritannien ist bereits am 22. März Muttertag gewesen. Hierzulande findet dieser erst am 10. Mai statt.

