Anne-Marie feiert zweijähriges Debüt

Vor bereits zwei Jahren hat Anne-Marie mit „Speak Your Mind“ ihr Debüt gegeben und seitdem ist so viel passiert. Die Sängerin selbst kann gar nicht glauben, was sie in dieser Zeit alles erleben durfte.

Auf „Instagram“ schrieb sie: „Was für eine unglaubliche Reise das war! Ich liebe jeden einzelnen Menschen, der an diesem Projekt beteiligt war, meine Unterstützer, Kollaborateure, Produzenten, Schreiber, Fotografen und Videoregisseure, meine Stilisten und (…) meine Band, meine Tour-Familie und meinen Manager. Ihr seid und werdet für immer meine Familie bleiben.“

Mit ihrem Debüt hat Anne-Marie übrigens erst neulich einen Rekord aufgestellt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos