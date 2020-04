Anne-Marie: Geburtstagsfeier mit ihren Fans

„It’s my Birthday“ singt Anne-Marie in ihrer aktuellen Single „Birthday“. Doch in einer Woche (07.04.) hat die Sängerin wirklich Geburtstag.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb sie deswegen an ihre Fans gerichtet: „Nächsten Dienstag ist mein Geburtstag! Ich möchte, dass ihr entscheidet, was ich an diesem Tag tun werde, deswegen werde ich euch diese Woche über Fragen stellen.“ Und die erste folgte sogleich: „Was soll ich an meinem Geburtstag zum Frühstück essen? Pancakes oder Pizza?“

Bisher geht die Tendenz Richtung Pancakes.

