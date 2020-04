Ariana Grande und ihre Komplettveränderung

Ariana Grande ganz natürlich: Die Sängerin hat sich von ihrer alten Frisur verabschiedet, dem hohen Pferdeschwanz und den glatten Haaren. Die 26-Jährige trägt jetzt ihren Natur-Look, dunkle lockige Haare.

Ein aktuelles Foto postete sie auf „Instagram“ – und ihre Fans sind begeistert von der Lockenpracht. So heißt es in den Kommentaren: „Wunderschöner Engel“ und: „Du bist so hübsch mit Locken. Ich bin neidisch.“

Neue Frise, neuer Song: Ariana Grande plant angeblich ein Duett mit Lady Gaga.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos