Arnold Schwarzenegger verkauft “We’ll be back“-Masken

„I’ll be back”. Der Satz wurde zum Markenzeichen von Terminator Arnold Schwarzenegger. Jetzt hat der Hollywood-Star in der Corona-Krise eine kreative Idee: Er wandelt seinen Spruch um – und zwar in „We’ll be back“, also auf Deutsch: „Wir werden zurückkommen.“ Und der prangt nun auf zahlreichen Schutzmasken, um Hoffnung zu vermitteln.

Auf „Instagram“ postete der 72-Jährige ein Foto von sich mit der Schwarz-Weiß-Maske und schrieb dazu: „”Wir werden zurückkommen. Wir werden das zusammen durchstehen.“ Eine Maske gibt es für knapp 15 Euro unter “represent.com/arnold-schwarzeneggers-well-be-back-mask”. Der Erlös aus dem Verkauf geht an seine Wohltätigkeitsorganisation “After-School All-Stars”.

Arnold Schwarzenegger engagiert sich übrigens bereits seit längerem im Kampf gegen das Coronavirus. Auf „Twitter“ rief er dazu auf: „Bleibt so viel wie möglich zu Hause. Hört auf die Experten, ignoriert die Idioten!”

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos