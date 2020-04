Ashton Kutcher und Mila Kunis bringen Quarantäne-Wein raus

Die Corona-Pandemie macht erfinderisch, offenbar auch Ashton Kutcher und Mila Kunis: Das Promi-Ehepaar will in der Krise helfen und einen Quarantäne-Wein auf den Markt bringen.

In einem Clip bei „Twitter“ erklärte Kutcher, dass die Flaschen ein interaktives Label haben. Jeder könne also sein eigenes Etikett gestalten und Personen in der Krise danken. Kunis fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Oder einfach dir selbst, weil du den ganzen Tag mit deinen Kindern zu Hause bist, die du natürlich über alles liebst.” Der gesamte Erlös geht an Corona-Hilfsprojekte. Auf der Seite “officialquarantinewine.com” gibt es den Quarantäne-Wein, einen Pinot Noir, zu kaufen: zwei Flaschen für umgerechnet 46 Euro.

Laut „Spiegel“ steigen in der Corona-Krise übrigens die Verkaufszahlen für Alkohol.

Foto: (c) PR Photos