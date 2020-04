Avril Lavigne sucht ihre kämpferischen Fans

Avril Lavigne ruft nach ihren kämpferischen Fans. Auf „Instagram“ kündigte die Sängerin ein besonderes Projekt an, bei dem sie die Unterstützung ihrer Anhänger braucht.

Sie schrieb: „Ich wurde so sehr davon inspiriert, wie alle sich in dieser Zeit in Kämpfer verwandeln. Ich arbeite an einem besonderen Projekt und ich fände es großartig, wenn ihr ein Teil davon seid. Ich möchte sehen, wie ihr euch da durchkämpft (…) und wie ihr Kämpfer seid. Schickt mir einige Videos von denjenigen in eurer Familie, der ein Kämpfer ist oder schickt mir Bilder mit einem Plakat, auf dem steht, wer eure Kämpfer an vorderster Front ist! Ich möchte all eure Geschichten beleuchten. Schickt mir eure Videos und Bilder an ‚[email protected]‘.“

Einsendeschluss ist aufgrund der Zeitverschiebung der Mittwoch, 22. April um 02 Uhr morgens.

Foto: (c) David Needleman / BMG