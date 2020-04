Bazzi: Musikalische Liebeserklärung an seine Freundin

Mit „Renee’s Song“ hat Bazzi eine öffentliche Liebeserklärung an seinen Schatz gemacht und sich bei ihr für zwei Jahre Beziehung bedankt. In einem offenen Brief an Renee auf „Twitter“ schrieb der Sänger: „Alle meine Fehler und Unsicherheiten und doch schaffst du es, dass ich mich geliebt fühle. (…) Am tollsten finde ich, dass du das Gute in allem und jedem siehst und das ist so schwer in der heutigen Zeit. Ich habe diesen Song vor einigen Monaten auf Hawaii für dich gemacht und ihn seitdem für dich zurückgehalten. Ich hoffe, er sorgt dafür, dass du dich heute besonders fühlst.“

Und auch für den Rest der Welt hat Bazzi eine aufmunternde Nachricht parat. Er schrieb weiter: „Ich wollte versuchen, uns daran zu erinnern, dass bessere Tage vor uns liegen, menschliche Verbindungen vor uns liegen, gute Momente vor uns liegen. Wir alle sind als Welt momentan in dem Verständnis verbunden, dass diese Zeiten verrückt und beängstigend sind und wir mehr denn je miteinander kommunizieren und uns gemeinsam auf etwas verständigen müssen. Es macht mich glücklich, dass die junge Generation erstmals eine Verbundenheit verspürt.“

„Renee’s Song“ ist nach „Young & Alive“ übrigens der zweite Vorbote aus Bazzis kommendem zweiten Album.

Foto: (c) Bryant / Macheete