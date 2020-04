Bebe Rexha: „Ich empfehle künstlerische Dinge“

Was empfiehlt Bebe Rexha eigentlich so, um der drohenden Langeweile zu entkommen? Diese Frage beantwortete sie jetzt einem Fan in ihrer „Instagram“-Story. Die 30-Jährige schrieb: „Ich empfehle künstlerische Dinge: Kochen, Malen, Zeichnen oder auch Tagebuch schreiben.“

Rexha hat unter diesen vier Beschäftigungsfeldern übrigens einen klaren Favoriten für sich selbst: Das Kochen. Die Sängerin steht gerne am Herd. Und sie hat auch einige Rezepte im Blick, die sie demnächst ausprobieren möchte. Wo sie die herbekommt? Vom Fernseher, oder besser gesagt: Von der „Netflix“-Serie „The Chef Show“. Auch das verriet sie in der kleinen „Instagram“-Fragerunde.

In „The Chef Show“ tourt Hollywoodstar Jon Favreau mit dem amerikanisch-koreanischen Koch Roy Choi durch die USA, um interessante Gerichte zu entdecken und auszuprobieren. Das reicht vom einfachen Grillkäse-Sandwich, über ein Sauerteigbrot bis hin zum klassisch-mexikanischen Taco.

