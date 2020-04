Ben Zucker: Musik-Tipps in Corona-Zeit

Womit vertreiben sich eigentlich die deutschen Stars so ihre Zeit in der Corona-Krise? Also mit Lesen bestimmt nicht, so das Motto von Ben Zucker. Er sei „nicht so der Leser“, gab der Sänger gegenüber „Eventim“ zu. Dafür hört er gerade noch mehr Musik. Seine drei Lieblingsalben derzeit sind demnach: “Continuum” von John Mayer, “Grace“ von Jeff Buckley und “Frogstomp” von „Silverchair“. Und welche Songs zaubern ihm ein Lächeln ins Gesicht? “Gabriel” von „Bear’s Den”, “Shoreline” von Anna Ternheim und “The Emotion” von Børns.

Außerdem probiert Zucker derzeit viele Suppen-Rezepte aus und schaut „GZSZ“. Und was er noch loswerden möchte: „Bleibt gesund! Lasst uns nicht verrücktmachen. Zusammen sind wir immer stärker.“

Ben Zuckers kommende Sonderedition seines Album „Wer sagt das⁈ Zugabe!“ erscheint übrigens am 12. Juni und enthält neben den 13 Original-Tracks fünf komplett neue Studiosongs.

Foto: (c) Eljayphoto / PGM