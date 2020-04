Besondere Ehrung für “The Chronic” von Dr. Dre

Der Hip-Hop Klassiker “The Chronic” von Dr. Dre ist nun schon fast 30 Jahre alt. Jetzt wird die Nummer in der Liste des „National Recording Registry“ Amerikas aufgenommen. Von „16bars.de“ heißt es dazu: „Die ‚Library of Congress‘ nimmt regelmäßig Musikwerke in das ‚National Recording Registry‘ auf, die ‚aufgrund ihrer kulturellen, historischen und ästhetischen Bedeutung für das aufgezeichnete klangliche Erbe der Nation erhaltenswert sind‘.“

Ebenfalls sind demnach dabei: Whitney Houstons “I Will Always Love You“, Tina Turners Album “Private Dancer” und der “The Village People”-Welthit “Y.M.C.A.“.

Snoop Dogg unterstützte Dr. Dre übrigens bei dessen Solo-Album „The Chronic“ und 2012 traten die beiden gemeinsam beim Coachella Festival auf.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos