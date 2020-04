Beten mit Justin Bieber

Wer in diesen verwirrenden und schwierigen Zeiten göttlichen Beistand sucht, findet ihn bei Justin Bieber.

Der Sänger, der bekanntlich sehr gläubig ist, hat für seine Fans auf „Instagram“ ein Gebet veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem: „Herr, in der Welt geht so viel vor sich… so viel, das beunruhigend ist und außerhalb meiner Kontrolle liegt. Bitte hilf mir, meine Sorgen an dich abzugeben. Hilf mir, meine Sorgen in Gebetzeiten umzuwandeln. (…) Bitte schick deinen Segen an alle, die ihn brauchen und hilf uns, deinen Frieden zu finden, der uns Verständnis bringt. Vielen Dank dafür, dass du in jedem Moment dieses Tages bei mir bist. (…) Amen.“

Justin Bieber bringt seine Liebe und Dankbarkeit für Gott oft auf „Instagram“ zum Ausdruck.

