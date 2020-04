Beyoncé spendet sechs Millionen Dollar in Corona-Krise

Beyoncé hat in der Corona-Krise sechs Millionen Dollar gespendet – und zwar an gemeinnützige Organisationen, die momentan vermehrt eine Anlaufstelle für Menschen mit psychischen und mentalen Problemen sind.

Auf ihrer Website schrieb die Sängerin über die Stiftung „BeyGood“: „BeyGood erkennt die immense mentale, persönliche und gesundheitliche Bürde an, die auf den Schultern der unverzichtbaren Arbeitskräfte während der Covid-19-Pandemie lastet.“ Vor allem Afroamerikaner gehören meistens zu der Arbeiterschicht und den Berufsklassen, die derzeit am dringendsten gebraucht werden. Beyoncé meinte: „In unseren Großstädten vertreten Afroamerikaner einen unverhältnismäßig großen Anteil der Arbeitskräfte in diesen unverzichtbaren Berufen und sie werden mentale Unterstützung und Betreuung brauchen, inklusive Tests und medizinischen Leistungen, Lebensmitteln und Nahrungslieferungen, sowohl während als auch nach der Krise.“

Superstar Beyoncé und US-Schauspielerin Reese Witherspoon sind übrigens seit kurzem „beste Freundinnen“ – wegen „Wasser“.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos