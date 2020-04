Bill Withers ist tot

Mit Songs wie „Ain’t No Sunshine“ und „Lean On Me“ hat er Welthits geschaffen: Bill Withers. Am Montag (30.03.) ist der Musiker im Alter von 81 Jahren in Los Angeles gestorben, wegen Herzkomplikationen. Das hat jetzt seine Familie bekanntgegeben.

Laut dem britischen “Guardian” heißt es in einem Statement: „Wir sind tief bestürzt über den Verlust unseres geliebten Ehemanns und Vaters. Ein einzigartiger Mann mit einem Herzen, das über die Poesie und die Musik mit der ganzen Welt in Verbindung trat.“

Apropos „Lean on me“ von Bill Withers: Max Giesinger hat dazu ein kleines Ritual mit seiner Band. Sie stehen dazu in einem Kreis und singen vor ihrem Auftritt den Withers-Song.