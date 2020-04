Billie Eilish: Aufs Übelste beschimpft

Billie Eilish hat Urlaub auf Hawaii gemacht und dabei einen Bikini getragen. Bilder davon sind im Internet aufgetaucht. Was erst einmal unproblematisch klingt, endete für die Sängerin in übelsten Beschimpfungen im Internet. Die 18-Jährige zeigte sich auf den Fotos ungewohnt freizügig im Bikini. Das hat vielen Fans gar nicht gepasst. Eilish ist dafür bekannt, sich in der Öffentlichkeit lediglich in übergroßer Kleidung zu zeigen. Ihre Absicht dahinter hatte die 18-Jährige des öfteren mit ihrem Wunsch, als Künstlerin nicht auf ihren Körper reduziert zu werden, erklärt. Deshalb fanden sich unter ihren Bikini-Fotos Aussagen wie: „Wie kann sie es wagen, davon zu sprechen, dass sie nicht sexualisiert werden will, und dann das tragen?“ Oder: „Ich mag sie nicht mehr. Sie ist zur Hure geworden, sobald sie 18 wurde.”

Doch das möchte Billie nicht so auf sich sitzen lassen. In einem Interview mit “Dazed” sprach die Sängerin jetzt über die unfaire Kritik, die ihr wegen der Fotos entgegen gebracht wurde. Auf die Frage, wie das Tragen eines Bikinis eine derartig negative Reaktion hervorrufen konnte, antwortete die Sängerin mit der simplen Erklärung, dass man es schlichtweg nicht allen recht machen könne.

Zeit für die Hater hat Billie gerade sowieso nicht. Sie hat jetzt nämlich einen süßen Vierbeiner an ihrer Seite.

Foto: (c) Landmark / PR Photos