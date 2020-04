Billie Joe Armstrong: Sechs neue „Green Day“-Songs

Die freiwillige Quarantäne erweist sich als sehr produktiv für Billie Joe Armstrong. Der „Green Day“-Frontmann hat kürzlich verlauten lassen, dass er bereits sechs neue Tracks geschrieben hat.

Gegenüber „Kerrang!“ sagte der Musiker: „Ich hatte all diese Melodien in meinem Kopf, deswegen habe ich seit all den Vorkommnissen sechs Songs geschrieben. Ich weiß nicht, wann ich wieder mit Mike [Dirnt, Bassist] und Tré [Cool, Schlagzeuger] zusammenkommen kann, aber ich habe ihnen gesagt, dass sie sichergehen sollen, dass sie derzeit in Quarantäne bleiben. Doch ich hoffe, dass wir bald wieder mit Butch Walker [Produzent] ins Studio gehen können.“

„Green Day“ haben übrigens erst vor rund zwei Monaten ihr aktuelles Album „Father Of All…“ veröffentlicht.

