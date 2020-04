„Black Eyed Peas“: Popmusik in Krisenzeiten

Der Coronavirus-Krise zum Trotz veröffentlichen die „Black Eyed Peas“ fröhliche Musik – so wie sie es schon in vorherigen Krisenzeiten getan haben.

Will.i.am erklärte der „Sun“: „2001 sind wir am Tag nach dem 11. September auf Tour gegangen. Am 24. November schrieben wir ‚Where Is The Love?‘ 2008, während des Zusammenbruchs, schrieb ich ‚I Gotta Feeling‘.“ Und sein Bandkollegen Apl fügte hinzu: „Wir sind zurück bei unserem Ding, bringen die Energie, diese freudvolle Musik, um einen für diese drei Minuten zu beschäftigen.“

Als ersten Vorgeschmack darauf haben die „Black Eyed Peas“ vor kurzem die Single „Mamacita“ mit Ozuna und J Rey Soul veröffentlicht.

