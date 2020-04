„Blink-182“ suchen Fans für gemeinsames Musikvideo

„Blink-182“ hatten in Zeiten der Corona-Krise eine außergewöhnliche Idee. Die Rocker Mark Hoppus, Travis Barker und Matt Skiba möchten nämlich zusammen mit ihren Fans ein Video zu ihrem Song „Happy Days“ aufnehmen.

Via „Twitter“ suchen die Bandmitglieder nach Fans, die ihnen Videos schicken, die sie zuhause beim Händewaschen, Kochen, Tanzen oder Singen zeigen, alles nach dem Motto „Stay at Home“. In dem Aufruf heißt es: “Steckt ihr auch zu Hause fest? Das hier ist eine ganz neue Zeit, in der sich jeder glückliche Tage wünscht, deshalb hatten wir eine Idee. Lasst uns ein Musikvideo darüber drehen, wie ihr eure Zeit in der sozialen Distanz verbringt. Zeigt uns, was ihr so treibt – singen, kochen, exzessives Händewaschen, euch an TikTok-Tänzern versuchen – wir wollen alles sehen.” Aus den eingeschickten Videos sucht die Band ihre Favoriten aus und produziert daraus dann das Video zu „Happy Days“.

Das aktuelle Album „Nine“ von „Blink-182“ ist übrigens im September 2019 erschienen.

Foto: (c) PR Photos