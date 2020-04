Bob Dylan: Handgeschriebener Songtext kommt unter dem Hammer

Bob Dylan ist aktuell offenbar hoch im Kurs. Nachdem sich der Sänger mit erster neuer Originalmusik seit acht Jahren zurückgemeldet hat, ist er begehrter denn je. Jedenfalls bietet das Auktionshaus „Moments in Time“ seinen handschriftlichen Text zu seinem Welthit „The Times They Are a-Changin‘“ zur Versteigerung an, der im Jahr 1963 entstanden ist. Das Einstiegsgebot steht laut dem „Rolling Stone“ bei stolzen 2,2 Millionen Dollar.

Dylan selbst sagt einmal über den Entstehungsprozess des Songs: „Ich wollte ein großes Lied schreiben, eine Art Titellied, mit kurzen, prägnanten Versen, die sich hypnotisierend aufeinandertürmten. Es ist definitiv ein Lied mit einem Zweck. Ich wusste genau, was ich sagen wollte, und wem ich es sagen wollte.“

Bob Dylan hat vor kurzem erst zwei neue Songs veröffentlich: Das 17-Minuten lange Stück „Murder Most Foul“ und anschließend die kürzere Single „I Contain Multitudes“.

Foto: (c) Don Hunstein / Sony Music