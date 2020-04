„Bon Jovi“ verschieben Albumveröffentlichung

Schlechte Nachrichten von „Bon Jovi“: Auch die Rocker werden die Veröffentlichung ihres Albums „Bon Jovi: 2020“ verschieben. Ein neues Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt.

Über diese Situation sagte Frontmann Jon Bon Jovi laut „contactmusic.com“ im Interview mit Maria Shriver: „Das hat mich dazu veranlasst, langsamer zu machen. Wir waren wie auf einem Laufband. Ich bin immer von einer Sache zur nächsten gerannt. In meinem Fall war es so, dass im nächsten Monat ein Album erschienen wäre, ich eine Tour verkauft habe und bereit war, loszulegen. (…) In Sekundenschnelle war alles weg. Und das ist in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung, denn es gibt mir einen Moment, wieder in Einklang zu kommen.“

Jon Bon Jovi hat die gezwungene Freizeit genutzt und den Song „Do What you Can“ über die aktuelle Lage geschrieben.

Foto: (c) Universal Music