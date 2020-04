Brian May bleibt während Corona-Krise positiv

Brian May bewahrt auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie einen kühlen Kopf und zieht darin sogar eine Stärkung für die Menschheit.

Der „Queen“-Gitarrist sagte im Interview mit „ITV News“: „Es ist eine sehr schwere Zeit für alle. Dies ist eine Tragödie. Aber es gibt Dinge, für die man dankbar sein muss. Es gibt viele Menschen, die in schrecklichen Zeiten leben, und wir werden viele Menschen verlieren. Das könnte ich sein, da ich ein älterer und verletzlicher Mensch bin. Aber wissen Sie, es ist nicht alles schlecht – es gibt gute Dinge, auf die man sich freuen kann, dies ist nur für den Moment.“ Und weiter: „Ich habe einige dunkle Zeiten durchlebt und bin wirklich depressiv gewesen. Daher fiel es mir anfangs sehr schwer, vor allem der Verlust der Freiheit. Aber irgendwie stehe ich das jetzt durch. Und ich stelle fest, dass es in der Isolation einige ungewohnte Freuden gibt, die man finden kann. Es gibt eine Menge Dinge. Die Leute werden sehr kreativ. (…) Wenn wir aus dieser Sache herauskommen, werden wir, so glaube ich, einige großartige Lektionen gelernt haben. Ich hoffe, dass wir uns an die Lektionen erinnern, die wir gelernt haben – dass wir von zu Hause aus arbeiten können, dass die Autos stehen bleiben können, dass die Flugzeuge stehen bleiben können, dass die Luft klarer werden kann. Ich meine, dass wir plötzlich alle wieder atmen können. Das wird unzählige Leben retten. Es gibt keine Tiere mehr, die auf den Straßen getötet werden, und unsere Wildtierrettung erlebt einen gewaltigen Aufschwung.“

Um seinen Fans die Quarantäne-Zeit zu versüßen, hat Brian May übrigens auf „Instagram“ in Tutorial-Videos Gitarrenunterricht gegeben.

