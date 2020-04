Brian May: „Das Essen von Tieren hat uns in die Knie gezwungen“

Brian May macht das Fleischessen für das Coronavirus verantwortlich. Der „Queen“-Gitarrist ist schon seit Jahrzehnten Vegetarier und seit Anfang des Jahres sogar Veganer. Laut Wissenschaftler soll das Virus seinen Ursprung auf einer der Tiermärkte in Wuhan gehabt haben.

In einem Interview mit „NME“ sagte der Musiker: „Das Essen von Tieren hat uns in die Knie gezwungen. ist an der Zeit, unser Leben so zu ändern, dass andere Arten nicht missbraucht werden. (…) Wenn wir hier wirklich analysieren wollen, wie wir es in Zukunft besser machen können, sollten wir meiner Meinung nach erneut prüfen, ob wir Tiere überhaupt essen sollten. Das ist hier ein zentrales Thema, diese Pandemie schien von Menschen auszugehen, die Tiere essen, und es wird immer bekannter, dass der Verzehr von Tieren unserer Gesundheit eher schadet als ihr nützt.“

Auch Paul McCartney, ebenfalls großer Tierschutzaktivist, fordert eine Schließung der chinesischen Tiermärkte.

Foto: (c) Landmark / PR Photos